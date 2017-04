Verstappen net buiten top-5 in laatste training

De Nederlander kwam tot een beste rondje 1.34,946. Teamgenoot Daniel Ricciardo volgde op ruim een tiende van een seconde.

Het gat met de kop van het veld was in de oefensessie betrekkelijk groot. Sebastian Vettel (Ferrari) was de snelste man in 1.33,336, op de voet gevolgd door teamgenoot Kimi Räikkönen. De Mercessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton zaten daar enkele tienden achter, Felipe Massa (Williams) werd vijfde op bijna 1,5 seconde van Vettel.

In de eerste training (de enige die, beperkt tot vijftien minuten, op vrijdag werd verreden) was Verstappen nog de snelste, maar die tijd was niet relevant gezien de korte duur en natte omstandigheden.

De kwalificatie begint zaterdag om 9.00 uur Nederlandse tijd, de race start zondag om 8.00 uur 's ochtends.

