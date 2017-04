Opa Verstappen kwam naar Red Bull voor sponsordealtje

Frans Verstappen claimde afgelopen week dat hij de leiding van het Formule 1-team wilde waarschuwen voor de in zijn ogen negatieve invloed van Jos Verstappen op diens zoon. Hij was er echter ook om ondersteuning van Red Bull te vragen voor de fanbijeenkomsten die hij in zijn Limburgse kroeg organiseert rondom F1-races, zo onthult Marko aan De Telegraaf.

"Ik heb hem duidelijk gemaakt dat Red Bull alleen een contract met Max heeft en dat alles wat er verder in de familie gebeurt niet onze zaak is. Voor ons staat het belang van Max voorop.”

