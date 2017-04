Helmut Marko: ’Voor ons staat belang Max voorop’

„Ik heb hem destijds beleefd aangehoord, zoals het hoort. Hij heeft inderdaad zijn bedenkingen uitgesproken over Jos. Maar daarnaast vroeg hij ook ondersteuning van Red Bull voor de bijeenkomsten die hij in zijn kroeg organiseert rondom Formule 1-uitzendingen. Ik heb hem vervolgens duidelijk gemaakt dat Red Bull enkel en alleen een contract met Max Verstappen heeft. En dat alles wat er verder in de familie gebeurt niet onze zaak is. Dat is privé”, stelt Marko aan de vooravond van de Chinese Grand Prix.

Frans Verstappen is al langer rancuneus richting zijn zoon, omdat hij niet betrokken wordt bij de Formule 1-loopbaan van Max Verstappen. Het is een mogelijke verklaring voor zijn media-offensief. Marko laat zich daar niet over uit.

'Vooral trots zijn en genieten'

„Het enige dat voor ons telt is dat Max zich volledig kan concentreren op het racen”, stelt de Oostenrijker. „Het is niet goed wat er gebeurt. Voor niemand. Natuurlijk vindt Max alle commotie niet prettig, maar hij gaat er gelukkig zeer professioneel mee om. Het zou alleen goed zijn wanneer Jos minder in de publiciteit zou komen en grootvader de publiciteit niet zo actief opzoekt. Het is Max die in de auto zit, niemand anders. Alle relevante zaken bespreken we met Max en met zijn manager Raymond Vermeulen. Jos en zijn vader moeten vooral trots zijn en genieten van Max zijn prestaties, meer niet.”

Jos Verstappen is niet in China aanwezig. De voormalig Formule 1-coureur laat sinds de overgang van Max Verstappen van satellietteam Toro Rosso naar Red Bull, bijna een jaar geleden, geregeld races aan zich voorbijgaan. Dat laatste is in samenspraak met Red Bull, benadrukt Marko.

„Jos heeft in het verleden uitstekend werk geleverd met Max. Hij heeft hem de fijne kneepjes bijgebracht, waardoor Max zo ver is gekomen. Dat moet niemand vergeten. Maar Red Bull is een goed georganiseerd topteam en wij hebben nu de begeleiding van Max op ons genomen. Dat gaat prima. We gaan ons bij Red Bull verder niet uitspreken over familiezaken. Voor ons staat het belang van Max voorop.”