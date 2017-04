Alonso: 'Liever in F1 dan de supermarkt!'

Onlangs suggereerde oud-Formule 1-coureur Mark Webber dat Alonso medio 2017 de deur dicht zou kunnen trekken bij McLaren. De renstal worstelt al sinds het begin van de samenwerking met Honda in 2015 met zowel de betrouwbaarheid als het vermogen.

"Nee, dat gaat zeker niet gebeuren", reageert Alonso tijdens het Grand Prix-weekeinde in China. "Dat soort dingen worden dan gezegd. Ik lees zulke opmerkingen van veel mensen. Elke coureur in Spanje krijgt een vraag over de moeilijke situatie van Alonso. Alsof ik depressief ben!"

"Ik ben liever hier dan in de supermarkt van mijn thuisplaats. Ik zet me goed in en ben beter voorbereid dan ooit. Het team is nu niet competitief, maar we moeten elke dag gewoon hard werken. In Australië ging het al beter dan uitgerekend, we lagen lange tijd tiende. Hopelijk kan Alonso dan in China WK-punten pakken."