Verstappen bovenaan in fluttraining

Al enkele minuten na de start van de eerste sessie werd de vrije training stilgelegd, omdat de traumahelikopter door aanhoudende mist niet bij het nabij gelegen ziekenhuis zou kunnen landen in geval van nood.

Pas na 45 minuten werd de training hervat. Slechts veertien van de twintig coureurs reden een geklokt rondje, waarbij Verstappen de snelste was. De Red Bull-coureur bleef met 1.50,491 de Williamsen van Felipe Massa en Lance Stroll ruim anderhalve seconde voor. Lewis Hamilton (Mercedes) en de Ferrari's noteerden geen tijd.

Grindbak

De baan was echter nat, wat diverse coureurs in de problemen bracht. Nico Hülkenberg spinde met zijn Renault en eindigde in de grindbak, wat voor een virtuele safety car-procedure zorgde.

Direct daarna werd de vrije training wederom stilgelegd door de gevolgen van mist - en met vijf minuten te gaan zelfs vroegtijdig beëindigd. De organisatie meldde dat zelfs het lokale vliegveld van Shanghai was afgesloten.

