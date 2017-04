Max Verstappen hoopt op geschenk van boven

De paddock van het Formule 1-circuit in Shanghai is de meest sfeerloze op de kalender. De onderkomens van de teams liggen niet – zoals op de meeste andere plekken – vlak naast elkaar, maar op aparte eilandjes. Het zorgt voor een troosteloze ambiance. Helemaal als het regent en teamleden zich bij voorkeur binnen ophouden. Het humeur van Verstappen wordt echter beter naarmate de weersvooruitzichten verslechteren.

Kwinkslagen

De Limburger was gisteren een van de zes coureurs die – verscholen onder een paraplu – mocht opdraven voor de verplichte FIA-persconferentie. Dergelijke bijeenkomsten behoren bepaald niet tot zijn favoriete bezigheden, maar met de nodige kwinkslagen pareert hij lastige vragen. Wat er allemaal verbeterd moet worden aan zijn auto? „Heb je een uurtje..?”

Red Bull heeft een teleurstellende start van het seizoen achter de rug. De ouverture, anderhalve week geleden in Melbourne, liet zien dat de Oostenrijkse renstal flink tekort schiet ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Het gat wordt ingeschat op ongeveer een seconde per rondje. Zowel qua chassis als vermogen moet het team volgens Verstappen een inhaalslag maken. „We zullen de auto in z’n geheel moeten zien te verbeteren.”

Riante voorsprong

In China is de RB13 al uitgerust met kleine aerodynamische verbeteringen. Wonderen mogen daar niet van verwacht worden, meent Verstappen. „Het gat met Mercedes en Ferrari is behoorlijk groot. Gelukkig is het gat met de teams achter ons ook riant. Ik had in Australië gemakkelijk nog twee extra pitstops kunnen maken zonder een positie te verliezen. In de fabriek in Milton Keynes wordt nu keihard gewerkt aan nieuwe onderdelen om de achterstand zo snel mogelijk in te lopen. Ik ben ervan overtuigd dat we het gat de komende races weten te verkleinen tot minder dan een seconde. En daarna komen de grotere motorupdates.”

Bronvermelding EPA Redacteur Max Verstappen

Nat pak

Als de coureurs na hun persconferentie weer buiten komen, is het inmiddels hard gaan regenen en kiezen ze eensgezind dekking. Een golfkarretje brengt even later uitkomst en brengt de heren terug. Ieder naar hun eigen onderkomen. Het scheelt een nat pak.

Maar zondag kan het Max Verstappen niet hard genoeg regenen...