Vettel: 'Zó slecht ging het vorig jaar toch niet?'

"Vorig jaar ging het ook weet niet zó slecht. We hebben aardig wat podiumplaatsen gehaald, al ging het over het geheel wat minder dan gewild. Of is mijn geheugen zo slecht", vraagt de Duitser hardop voorafgaand aan de tweede Grand Prix van dit jaar.

De Ferrari-coureur won de eerste voor 'rivaal' Lewis Hamilton van Mercedes en diens teamgenoot Valtteri Bottas. Vettel: "Is er is veel veranderd in een jaar, ons team is echt geëvolueerd. We hebben betere mensen, het werk verloopt gerichter en we hebben meer zelfvertrouwen."

"Toch is Mercedes volgens mij nog steeds de favoriet, ondanks onze zege. We bekijken het race voor race. Het is hard werken om bij te blijven en weer te kunnen strijden om nog een zege."

