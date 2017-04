Verstappen en Vettel verwachten meer inhaalacties

"Op het circuit van Melbourne is het altijd lastig om in te halen", benadrukt Max Verstappen nogmaals in de aanloop naar de Grand Prix van China.

"Vorig jaar was er hier in Shanghai veel meer inhaalactie dus ik verwacht dat het dit weekeinde ook iets beter zal zijn. Maar niet zo veel als in 2016, want de huidige auto's en bandenslijtage maken het nu wel anders."

Ook Sebastian Vettel verwacht meer van het Shanghai International Circuit. Niet alleen omdat er veel regenval is voorspeld, maar ook op basis van eigen ervaring: "In 2007 reed ik hier voor het eerst in de Formule 1, toen startte ik als zeventiende of achttiende met Toro Rosso en finishte als vierde! Dat geeft het wel aan. Dit is een veeleisende baan voor de auto's, banden en coureurs."

