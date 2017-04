Motorenchef Honda erkent kapitale fout

Voorafgaand aan het huidige Grand Prix-seizoen ontwikkelde Honda een nieuwe krachtbron voor de Britse renstal, maar die blijkt voor alleen maar meer problemen te zorgen dan de afgelopen twee seizoenen waarin de partijen samenwerkte.

"Het leek al te gemakkelijk en het bleek ook te moeilijk om een nieuw soort motor te bouwen - dat is mijn fout", erkent Yusuke Hasegawa tegenover het internationale Motorsport.com.

"We zagen progressie bij de ontwikkeling in een andere situatie op de testbank, maar kregen veel problemen toen we die techniek in de praktijk brachten. Toen we dat doorkregen, was het al te laat."

Het grote probleem zit 'm in de enorme vibraties die de Honda-motor veroorzaakt in de bolides van Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne. Op het moment is er geen oplossing, voor de Grand Prix van Spanje in mei hoopt Hasegawa die wel te hebben.

Schrijf je nu ook in het Formule 1-spel GPPro van Telesport en maak kans op een reis voor twee personen naar de Grand Prix van Bahrein.