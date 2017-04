Verstappen: 'Ontwikkeling heel slecht voor Formule 1'

Fernando Alonso kreeg vorige week in Melbourne de lachers op zijn hand door met een kwinkslag te vragen om gelijkwaardige motoren voor iedereen. De Spanjaard gaat bij McLaren wederom een moeilijk seizoen tegemoet door de aanhoudende problemen met de Honda-motor.

'Te ingewikkeld'

In Verstappen heeft hij echter een medestander. "De motoren in de Formule 1 zijn veel te ingewikkeld. Andere fabrikanten durven niet eens in te stappen. Kijk maar hoe moeilijk Honda het nu heeft, een merk dat in de jaren tachtig en begin jaren negentig nog dominant was. Deze ontwikkeling is gewoon heel slecht voor Formule 1. We moeten het simpeler maken, bijvoorbeeld dat de batterijen bij iedere motor hetzelfde zijn. Ik snap dat we niet ontkomen aan de hybride technologie en zo, maar het moet voor fabrikanten altijd mogelijk blijven om in te stappen en voor minder geld goed mee te kunnen doen. Dat zou de ontwikkeling van de Formule 1 en de totale auto-industrie ten goede komen.”

'Het belang van de sport'

De nieuwe (Amerikaanse) eigenaar van de Formule 1, Liberty Media, heeft aangegeven die richting ook daadwerkelijk op te willen. Maar dat zal geen formaliteit zijn, verwacht Verstappen. "Mercedes en Ferrari vinden het wel prima zoals het nu is. Dat snap ik wel. Zij willen races winnen en dominant zijn, maar ze moeten ook het belang van de sport voor ogen houden.”