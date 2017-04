Lichtpuntje voor Verstappen richting China

De openingsrace van het Formule 1-seizoen, afgelopen zondag in Melbourne, liet zien dat de RB13 zowel qua chassis als pk’s nog tekort schiet ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Motorleverancier Renault komt half mei voor Barcelona met een kleine update en een maand later, in Montreal, met een serieuze verbetering.

Een lichtpuntje: bij de komende race, volgende week in China, zal het chassis van de RB13 wel al met enkele updates zijn uitgerust.

"Ze zijn druk bezig in de fabriek om de downforce van de auto te verbeteren", aldus Verstappen. "Aan de vleugels zal je in China waarschijnlijk wel één en ander kunnen zien.”