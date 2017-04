Mick Schumacher vol lof over vader

"Mijn vader is mijn idool. Simpelweg omdat hij de beste is. Hij is mijn rolmodel", stelde de 18-jarige coureur tegenover het Duitse RTL.

Mick wil zijn vader achterna en hoopt ooit ook te stralen in de Formule 1. "Mijn doel is wereldkampioen worden, maar ik wil dat op mijn eigen manier doen. Ik wil volledig uitgeleerd zijn als ik de F1 instap. Wat de toekomst brengt, gaan we zien."

Mick is in ieder geval goed op weg. Hij komt dit jaar uit in de Formule 3, heeft een ambassadeursrol bij Mercedes en wordt begeerd door het Ferrari-juniorenprogramma .

FIA-president Jean Todt, die met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher samenwerkte bij Ferrari. "Mick is speciale jongen. Ik kan alleen maar vragen: zet deze jongen niet te veel onder druk."

Over de toestand van Schumacher senior heerst nog altijd veel onduidelijkheid. De Duitser liep eind 2013 tijdens een ski-vakantie bij een val hersenletsel op en lag nadien lang in coma.