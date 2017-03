VIDEO - Hoogtepunten Grand Prix Australië

In Melbourne, tijdens de eerste GP van het nieuwe Formule 1-seizoen, werd er een hoop duidelijk. TELESPORT zat het afgelopen weekeinde in woord en beeld bovenop de actie. Klik HIER voor het gehele dossier van de Grand Prix van Australië en bekijk in TELESPORT VANDAAG een analyse (vanaf 2:28) van Tom Coronel.

Bronvermelding EPA Redacteur Max Verstappen finishte op Albert Park als vijfde.

Ondanks de voor hemzelf enigszins teleurstellende vijfde plaats - op dit moment echter het hoogst haalbare - zijn de problemen voor Verstappen minder groot dan ze lijken , stelde Red Bull Racing-teambaas Christian Horner.

