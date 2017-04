Max alleen op de wereld

„We zitten in een soort niemandsland. Ik had alleen niet verwacht dat ik nog zo dichtbij Räikkönen kon komen. Dat was een klein meevallertje. Mijn auto was in de race iets beter dan in de kwalificatie.”

Veelzeggend - ook over de Formule 1 nieuwe stijl - was echter dat Verstappen gedurende de 58 rondjes niemand inhaalde. En ook door niemand werd ingehaald. Dat overkomt hem niet vaak. De auto’s hebben door de bredere banden en grotere vleugels echter meer downforce (neerwaartse kracht) gekregen waardoor inhalen moeilijker is geworden. Voor iedereen. Het gevolg was een saaie optocht.

„De auto’s zijn leuker geworden om te besturen. Omdat ze sneller zijn. Maar erg spannend was het allemaal niet. Ik had nog twee extra pitstops kunnen maken zonder mijn vijfde plaats in gevaar te brengen.”

Het verschil van ongeveer een seconde per rondje tussen Red Bull en de teams van Mercedes en Ferrari zit ’m zowel in het chassis als in de motor. Volgens teambaas Christian Horner in een fifty-fifty-verhouding. Op beide vlakken moet men de komende maanden een inhaalslag zien te maken.

De Renault-motor komt nog altijd flink vermogen tekort. De eerste update wordt op z’n vroegst pas half mei voor de Grand Prix van Barcelona verwacht. Verstappen: „Of het frustrerend is zo lang te moeten wachten? Ik weet dat het zo is. En ook dat ik er niets aan kan veranderen.”

Duidelijk is wel dat Red Bull geen rol gaat spelen in de strijd om het wereldkampioenschap. Toch is het te vroeg, meende Verstappen, om al van een verloren jaar te spreken. „De achterstand is groot. We moeten heel hard aan de slag. En als je betere onderdelen op de auto zet, kan het hard de goede kant opgaan. Je moet die onderdelen alleen wel eerst zien te maken. En de concurrentie zit natuurlijk ook niet stil.”

Op de vraag of hij zich zorgen maakt over de huidige situatie en de perspectieven op korte termijn, haalde hij zijn schouders op. Om vervolgens met een typisch Verstappen-antwoord te komen. „Van zorgen maken ga je niet harder rijden. Dus doe ik het niet.”