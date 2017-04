Alonso wil niet op de bank liggen en tv kijken of koken

Zijn team McLaren worstelt echter vooral - voor het derde jaar op rij - met een inferieure Honda-motor, zowel qua snelheid als betrouwbaarheid. Volgens Alonso kwam zijn wagen op het lange rechte stuk liefst dertig kilometer per uur tekort ten opzichte van de concurrentie. Uitzicht op verbetering is er voorlopig niet.

De Spanjaard sloot in Melbourne echter uit dat hij de handdoek zal werpen, zoals onder anderen door zijn oud-collega Mark Webber werd gesuggereerd. „Wat zou ik dan moeten doen? Op de bank liggen en tv kijken? Koken? Er is maar een manier om uit deze crisis te komen en dat is door hard te werken. Het gehele team zal keihard moeten werken”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Stoffel Vandoorne, de Belgische teamgenoot van Alonso, haalde de finish wel. Hij werd dertiende en laatste.