FIA-topman kritisch over nieuwe F1-opzet

De hoogste baas van de internationale autosportfederatie stelde tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen dat de hoogste raceklasse nog altijd veel mankeert, aldus de BBC en diverse media.

"Inhalen is altijd een probleem geweest in autosport", aldus Todt, ook over de huidige situatie. "Misschien was dat de prijs die we betaalden voor meer grip door neerwaartse druk. Bij de volgende reglementswijziging moet volgens de Fransman een compromis gevonden worden, al wil de FIA altijd leiding blijven in dit proces.

Fabriek

Ook was hij kritisch over het feit dat de snelste teams veel informatie tijdens een race over en weer sturen naar hun fabrieken. Todt: "Dat heeft de Formule 1 niet nodig, er moet meer actie en emotie komen. Dat moeten we aanpakken."

Verder benadrukte de topman dat de ouderwetse, niet-hybride motoren die veel meer geluid produceren, nooit zullen terugkeren. "We gaan qua techniek niet tien jaar terug in de tijd, want we hebben een sociale verantwoordelijkheid om moderne techniek te gebruiken."

Wel meent Todt dat de huidige motoren te duur zijn en te betrouwbaar zijn, wat volgens hem ook de grote onderlinge verschillen tussen veel teams verklaart.

