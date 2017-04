'Max heeft alles gegeven'

"Max maakte een goede start en kon zelfs even Kimi Räikkönen aanvallen. Hij heeft niet opgegeven, maakte geen enkele stuurfout en reed een volwassen race", analyseerde Horner na de eerste wedstrijd.

"Strategisch gezien hadden we de juiste band. (Supersoft in plaats van soft zoals de meeste coureurs, red.) Hij heeft alles gegeven wat we van hem konden vragen. Er was wat remslijtage in de laatste drie ronden maar de vijfde plek was het maximale resultaat vandaag."

Ricciardo

Ook stelde Horner dat de problemen die Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo plaagden in eerste instantie kwamen door een sensor, waardoor de versnellingsbak in het zesde verzet bleef staan. "De monteurs hebben ongelofelijk hun best gedaan om hem alsnog in de race te krijgen. Hij heeft alleen gereden om meer kennis te vergaten. Helaas was er in de 28e ronde een probleem met de brandstofcel waardoor hij uitviel, dat moeten we nog onderzoeken."

Schrijf je nu ook in het Formule 1-spel GPPro van Telesport en maak kans op een reis voor twee personen naar de Grand Prix van Bahrein.