Alonso reed 'beste race van z'n leven'

"Het was waarschijnlijk de beste race van mijn leven totdat ik uitviel", aldus Alonso, wiens team McLaren geplaagd wordt door voortslepende problemen met de Honda-motor.

"Ik heb zelden zo'n slechte auto gehad, met zo weinig testkilometers, waarmee ik zoveel brandstof moest besparen in de race. En dan nog reden we in de top-tien. Dat was een grote verrassing, maar we hielden het niet vol." De Spanjaard viel uit met een kapotte wielophanging.

Toch ziet hij het somber in voor de komende Grands Prix: "Dertiende in de kwalificatie en top-tien in de race zal vrijwel onmogelijk worden in de komende races. Op het moeilijke, nauwe en hobbelige circuit in Melbourne heb je ervaring nodig. Voor normale circuits moeten we écht verbeteren."

