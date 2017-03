Mercedes wijt verlies aan hoge bandenslijtage

Op het podium had Hamilton, die als tweede over de eindstreep kwam, wel een verklaring waarom hij eerder een pitstop moest maken dan Vettel. Daardoor kwam de Brit achter de Red Bull van Max Verstappen terecht, terwijl Vettel na zijn pitstop juist voor beide auto's op de baan kwam.

"We moesten wel eerder stoppen, want we hadden simpelweg geen grip meer met eerste set ultrasoft-banden", legde Hamilton uit.

Teambaas Toto Wolff had een uitgebreidere toelichting klaar: "We waren gewoon niet snel genoeg. De banden sleten bij ons hard, of misschien dachten we dat alleen en was het niet zo erg. In elk geval is dit een goede wake-up call."

