Vettel: 'We zijn hier om te vechten'

"Ongelofelijk, iedereen bedankt!", jubelde Vettel na de race op de hoogste trede van het ereschavot. "Wat een geweldige Grand Prix. Het einde was wel echt gek, in positieve zin, toen er allemaal mensen op de baan liepen met Ferrari-vlaggen. Dat was ook ongelofelijk."

De Duitser won voor het eerst sinds medio 2015 weer een Formule 1-race voor Ferrari, doordat Vettel nu de Mercedes van Lewis Hamilton wist te verslaan. "Net wat we nodig hadden met het hele team. We hebben zo hard gewerkt en zo weinig geslapen. We hebben nog een lange weg te gaan, maar zo nu enorm blij. Onze boodschap is duidelijk: we zijn hier om te vechten!"

De viervoudig wereldkampioen roemde ook de nieuwe, bredere en vooral snellere auto's waarmee nu gereden wordt: "Die zijn ook ongelofelijk. De auto wil steeds maar meer en meer. De banden zijn ook beter, we kunnen langer pushen."

