Verstappen snelt top-5 binnen in kwalificatie

Verstappen slaagde er ondanks moeilijkheden in de vrije trainingen in om in de kwalificatie 1.23,485 te rijden en daarmee de vijfde startplek te veroveren.

Aan het begin van de derde heat (Q3) vielen er wat regendruppels, al leken de coureurs daar weinig last van te hebben. Wel ging Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo hard van de baan door een eigen fout, waardoor hij uitviel.

Pole

Lewis Hamilton was de snelste man, de Mercedes-coureur pakte pole met 1.22,188. Sebastian Vettel waagde als laatste een aanval maar kwam bijna drie tienden tekort en start als tweede. Valtteri Bottas (Mercedes) werd derde, Kimi Räikkönen (Ferrari) vierde.

Romain Grosjean (Haas), Felipe Massa (Williams), Carlos Sainz en Daniil Kvyat (Toro Rosso) besloten de top-9. Ricciardo is geklasseerde als tiende maar moet door de crash mogelijk een nieuwe versnellingsbak, wat hem op een gridstraf kan komen te staan.

Afvallers

Na Q2 konden Sergio Pérez (Force India), Nico Hülkenberg (Renault), Fernando Alonso (McLaren), Esteban Ocon (Force India) en Marcus Ericsson (Sauber) niet door.

Aan het einde van Q1 vielen de voor Pascal Wehrlein invallende Antonio Giovinazzi (Sauber), Kevin Magnussen (Haas), Stoffel Vandoorne (McLaren), Lance Stroll (Williams, start als laatste wegens een gridstraf) en Jolyon Palmer (Renault) al af.

Schrijf je nu ook in het Formule 1-spel GPPro van Telesport en maak kans op een reis voor twee personen naar de Grand Prix van Bahrein.