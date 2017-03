Red Bull plaatst Mercedes in favorietenrol

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeerde maandag de verwachtingen rondom zijn ploeg te temperen. "Wij zijn uiteraard de laatste drie jaren bijzonder succesvol geweest, maar geen enkel team heeft ooit zijn succes kunnen voortzetten na een ingrijpende verandering van de regels", zo zei hij.

Horner heeft dus minder twijfel over wie komende zondag favoriet is. "Mercedes heeft de afgelopen drie jaar vijftig races gewonnen, Red Bull vijf en Ferrari drie. Mercedes is dus de duidelijke favoriet. Wij hebben een goede auto, die we hopelijk gedurende het seizoen beter kunnen maken."