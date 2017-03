'Ik mis hem, zo simpel is het'

"Ik heb momenten gehad dat ik thuis in Maaseik zat en Max in Monaco en dat ik bij mezelf dacht: 'Verdomme'. Het is hartstikke mooi wat er met hem gebeurt, maar het brengt ook moeilijke dingen met zich mee. Max was dag en nacht bij me. We deden alles samen. En vervolgens is hij ineens vertrokken. Het is een natuurlijk proces, dat weet ik ook wel. Ik had alleen niet gedacht, toen we samen de autosport ingingen, dat het zo snel zou gaan."

Al ruim 11.000 liefhebbers schreven zich in voor GPPRO. Doe ook mee! Schrijf je hier in voor het grootste F1-spel van Nederland.

Jos vervolgt: "Dat hij na twee jaar al in Monaco is gaan wonen, vind ik best moeilijk. We hebben er samen keihard voor gewerkt om dit te bereiken, maar Max is natuurlijk ook gewoon mijn zoon en mijn vriend die je graag om je heen hebt."

Hij overweegt op termijn ook naar Monaco te verhuizen. Max achterna. "Maar daar ben ik nog niet uit. Het hangt van zoveel factoren af. Ook van Max natuurlijk. Je moet je afvragen of hij altijd zijn vader om zich heen wil hebben."

Lees het exclusieve interview met Jos Verstappen in de premium editie van Telesport.