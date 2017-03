Coronel snel bij WTCC-test op Autodromo di Monza

Teambaas Roberto Ravaglia van ROAL Motorsport heeft vertrouwen in een succesvol seizoen en ziet zijn coureur races gaan winnen in het format met omgekeerde startvolgorde. “Ik verwacht drie zeges van hem, een meer dan vorig jaar. Hij kan er ook vijf winnen maar voor hetzelfde geld ook nul. Met Tom kan het altijd alle kanten op”, lachte de Italiaan die in 1987 de eerste wereldkampioen toerwagens werd.

Nu het ooit zo machtige Citroën als fabrieksinschrijver is wegvallen verwacht WTCC-promotor François Ribeiro meer strijd en spanning op de baan dan voorheen. “Het wordt het meest open kampioenschap sinds 2007/2008. Ik denk dat de helft van het veld in staat is om de titel te winnen, omdat er geen dominante kracht meer is”, meende hij. Naast Citroën-privérijders als Huff en de Honda-fabriekscoureurs schaart hij ook de Nederlander Nicky Catsburg bij de kanshebbers. De coureur uit Voorthuizen maakt deel uit van Volvo-fabriekstrio dat wordt geholpen door viervoudig WTCC-kampioen Yvan Muller.

Na het vertrek van het Lada-fabrieksteam was Catsburg vrij om een nieuw avontuur aan te gaan. “Ik heb voor Nicky de deur bij Volvo geopend door hem aan te bevelen. Hij is snel, kent het kampioenschap en is een goede vent. Het is nu aan hem om zich te bewijzen”, sprak Ribeiro lovend over Catsburg die in Monza afwezig was vanwege zijn BMW-fabrieksverplichtingen voor de 12 Uren van Sebring van aanstaand weekeinde.

Privé-rijder Coronel die aan zijn dertiende WTCC-seizoen begint met een auto die al enige seizoenen meegaat, rekende Ribeiro daarentegen niet tot de kanshebbers. Ook over hem was hij vol lof: “Tom hoort gewoon bij de familie. Hij betekent veel voor het WTCC. Hij is altijd goed voor actie op maar ook buiten de baan met zijn social media”.