Rosberg lijkt klein beetje spijt te hebben van afscheid

De 31-jarige Rosberg heeft de nieuwe Formule 1-bolides in actie gezien tijdens de testdagen in Barcelona en is onder de indruk.

"Ze zien er beestachtig uit. Ze hebben een heel agressieve look. De coureurs zijn ook gek van de nieuwe wagens", aldus de voormalig Mercedes-rijder in een filmpje op de officiële Formule 1-website.

Rosberg verwacht dat de coureurs door de nieuwe regelgeving veel dieper zullen moeten gaan tijdens races. "Ze zijn dit seizoen echte gladiatoren, de bolides zullen hen richting hun fysieke grenzen drijven."

De auto's zijn dit seizoen een stuk sneller doordat de banden breder (meer grip) en de vleugels lager (meer downforce) zijn. Naar verwachting gaan de rondetijden met drie tot vijf seconden naar beneden.