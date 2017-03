Force India presenteert roze F1-bolide

Tijdens de testdagen in Barcelona had de bolide nog een grijze kleur. Vanwege een nieuw contract met BWT, een Oostenrijks bedrijf dat zich bezighoudt met watertechnologie, hebben de auto's van Sergio Perez en Esteban Ocon echter een totaal nieuwe tint gekregen. Ook de helmen van de twee krijgen roze tinten.

"De samenwerking met BWT is groot nieuws. Het is het belangrijkste partnership in ons tienjarige bestaan. Het laat zien in hoeverre we ons dankzij onze goede resultaten hebben ontwikkeld", aldus Vijay Mallya, die dus duidelijk in zijn nopjes is met het binnenhalen van BWT.

