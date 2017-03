Terugblik op testweek

De twee dagen dat Verstappen deze week het circuit op mocht, stond zijn RB13 tijdens de middagsessies uren stil vanwege technische mankementen aan de Renault-motor. Grote problemen, nee, maar vervelend was het wel.

„Ik heb er vertrouwen in dat Renault alles op tijd oplost”, aldus Verstappen. „Ik ben niet bezorgd. Hier zijn testdagen voor bedoeld. De prestaties zijn voor nu oké, maar we moeten ons natuurlijk blijven verbeteren.”

Ferrari

De negentienjarige coureur herhaalde opnieuw dat hij eigenlijk geen zinnig woord kan zeggen over de kansen voor dit seizoen. Red Bull eindigde vorig seizoen als tweede in het constructeurskampioenschap, achter het ongenaakbare Mercedes, maar het heeft er alle schijn van dat het voorbij is gestreefd door good old Ferrari.

Sebastian Vettel en Ferrari hebben de snelheid te pakken.

Het Italiaanse team maakte namelijk indruk in Barcelona. Dankzij de nieuwe regels in de Formule 1 heeft Ferrari wat aerodynamica betreft een enorme inhaalslag gemaakt. De SF70-H van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen blinkt tot dusver uit in betrouwbaarheid. Tijdens de acht testdagen reed het duo gezamenlijk bijna 1000 rondjes in de Spaanse zon. Hoewel Räikkönen ook een keer van de baan spinde, dook de Fin gisteren als eerste en enige coureur onder de 1.19 minuut. Verstappen noteerde – eveneens op supersoft-banden – met 1.19,438 de snelste Red Bull-tijd. Het was wel exemplarisch te noemen dat Ferrari, Räikkönen in dit geval, daar na even aanzetten toch weer schier eenvoudig onderdoor denderde.

Ook Verstappens ploeggenoot, Daniel Ricciardo, beseft dat Red Bull even pas op de plaats moet maken. „Ja, Ferrari is op dit moment de voornaamste uitdager van Mercedes. Ik denk dat het er bij ons ook inzit, maar we moeten nog wat kleine aanpassingen doorvoeren richting Melbourne. Die snelheid komt echt wel.”

Mercedes & Williams

Het Grand Prix-seizoen begint over twee weken, in Australië dus. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton leek met zijn nieuwe teamgenoot Valtteri Bottas ook geen centje pijn te kennen in de voorbereiding. Zij reden in hun Mercedes bijna 1100 rondes, dus de dataverzamelaars bij de topfavoriet waren dik tevreden.

Lewis Hamilton in actie op het circuit van Barcelona.

Ook Williams – eveneens rijdend met een Mercedes-motor – kende een goede tweede testweek. Nieuweling Lance Stroll, de pas 18-jarige Canadees van wie veel wordt verwacht, hield zijn auto dit keer wél onder controle. Ook routinier Felipe Massa maakte indruk.

McLaren

Tegen al die positieve signalen in is McLaren zonder enige twijfel het lachertje van het huidige veld. De roemruchte renstal reist na dramatische testweken vol twijfels af naar Melbourne. Ook tijdens de afsluitende proefdag in Barcelona stond tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso twee keer stil. Zijn nieuwe teamgenoot, de Belg Stoffel Vandoorne, had ook al te maken met menig technisch ongemak. Ter vergelijking: McLaren kwam in acht dagen tijd slechts tot 425 rondjes op het Spaanse circuit.

Voor Fernando Alonso en McLaren lijkt het een lang jaar te gaan worden.

Ook qua tijden bleef het steken in de achterhoede. Met name een uitstekende coureur als Alonso, die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend, zal er moedeloos van zijn geworden. Niet voor niets noemde de Spanjaard de Honda-motor onbetrouwbaar. In dat kader zijn de motorische problemen waar Red Bull tegenaan liep peanuts. De relatie tussen McLaren en Honda staat na de zoveelste rampdag op knappen. En dan moet het raceseizoen nog beginnen.