Verstappen lang in pit vanwege checks

De negentienjarige Nederlander reed vrijdag 71 ronden in zijn Red Bull over het circuit van Barcelona, waarvan de snelste in 1.19,438 ging.

De Finse coureur Kimi Räikkönen zette zijn Ferrari bovenaan de tijdenlijst neer, met 1.18,634. Verstappen reed zijn snelste rondje al tijdens de ochtendsessie op de superzachte banden.

Na de lunch moest de Nederlander lang wachten tot hij weer de baan op kon. Zijn bolide bleef geruime tijd in de garage staan, omdat het team de motor uitgebreid wilde controleren. In de loop van de middag kwam Verstappen alsnog de baan op en kon hij nog heel wat rondjes rijden.

Over twee weken begint het nieuwe seizoen met de Grote Prijs van Australië. In Melbourne zal pas echt blijken hoe alle teams ervoor staan.