Verstappen vindt snelheid in Red Bull

De Nederlandse troef klokte in de ochtendsessie op het Circuit de Catalunya de tweede tijd. Op de zogeheten supersofts (superzachte banden) dook hij zelfs onder de 1 minuut en 20 seconden: 1.19,438. In totaal legde Verstappen 33 rondes af.

Daniel Ricciardo stelde donderdag al dat hij voelde dat de Red Bull snelheid in zich had, maar dat het team nog 'even goed moest zoeken'.

Kimi Räikkönen vloog over het asfalt.

De snelste van het pak was de Fin Kimi Räikkönen. Hij reed ook op de supersofts en zette een indrukwekkende 1.18.634 neer. Daar kon ook de Mercedes van zijn landgenoot Valtteri Bottas niet aan tippen. De vervanger van Nico Rosberg bij het Duitse kampioensteam reed met 1.19,845 de vierde tijd. Carlos Sainz was in de Toro Rosso met 1.19,837 nog een fractie sneller dan Bottas.

Fernando Alonso moest de sessie voortijdig staken, opnieuw wegens motorische problemen bij de McLaren.