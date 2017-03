Verstappen weer het circuit op in Barcelona

Verstappen klokte op de zachte banden 1:20.110, op de superzachte volgde even later 1:19.438, zijn persoonlijk snelste tijd. Woensdag, toen hij ook al in de nieuwe RB13 op het Circuit de Barcelona-Catalunya reed, noteerde Verstappen met 1.20,432 de vierde tijd van de dag. Donderdag was het de beurt aan Red Bull-ploeggenoot Daniel Ricciardo.

De tijden zijn tijdens de trainingen van ondergeschikt belang. Het gaat er in Spanje vooral om dat de auto goed getest wordt.

Om 13:00 uur zat de ochtendsessie erop. Vanmiddag gaat Verstappen verder.

Schrijf je nu ook in het Formule 1-spel GPPro van Telesport en maak kans op een reis voor twee personen naar de Grand Prix van Bahrein.