'Red Bull moet nog even goed zoeken'

De Australiër gaf 1,8 seconden toe op Sebastian Vettel die namens Ferrari de rapste man op de baan was.

"Op de eerste dag leek het alsof we competitief waren. Toen zaten we binnen een paar tienden van de snelste tijd. Vandaag was het weer wat meer, al denk ik dat we eigenlijk wel sneller kunnen", stelde Ricciardo, die 's morgens enkele korte runs deed en 's middags een racesimulatie afwerkte.

"We hebben nog behoorlijk wat te leren, maar ik verwacht dat we tijdens de openingsrace in Melbourne beter voor de dag zullen komen. In Australië zullen we competitief zijn", was de Australiër optimistisch over zijn thuisrace, die op 26 maart wordt verreden.

"Ferrari is op dit moment het eerste team achter Mercedes", weet Ricciardo. "Hun tempo hebben we nog niet kunnen evenaren, maar we hebben het wel in ons zitten. We moeten het alleen nog vinden."

Max Verstappen neemt vrijdag de laatste testdag voor zijn rekening.