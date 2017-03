Voor Tom Coronel blijft alles bij oude in WTCC

EEMNES -

Tom Coronel gaat dit seizoen voor het zevende jaar in successie uitkomen voor het Italiaanse autosportteam ROAL Motorsport in het FIA World Touring Car Championship (WTCC). De autocoureur uit Eemnes die volgende maand 45 jaar wordt, vertrouwt daarbij opnieuw op de Chevrolet RML Cruze. Met de bevestiging van de routinier die al twaalf jaar in het WTCC rijdt, zullen er ook in 2017 weer minimaal twee Nederlanders vertegenwoordigd zijn in het WK voor toerwagens. Nick Catsburg gaat immers voor het fabrieksteam van Volvo rijden.