Exact langer sponsor van Max Verstappen

,,Destijds sloten we een contract met een toptalent, nu verlengen we met een wereldster. Max is het boegbeeld van de verwezenlijking van ambitie”, stelt Erik van der Meijden, de CEO van Exact, Europees marktleider in cloud-accounting. ,,Max staat als onze Tech Talent Leader onder andere symbool voor de groei die talenten binnen Exact door kunnen maken. We zijn enorm trots ook de komende jaren aan Max verbonden te zijn. En natuurlijk willen we erbij zijn als hij tot wereldkampioen wordt gekroond.”

Max Verstappen, die met Red Bull Racing in Barcelona is voor de tweede testweek voor het seizoen, toont zich op zijn beurt eveneens verheugd dat de ambitieuze sponsor aan boord blijft. ,,Het is prettig een partner te hebben die net zo gedreven en ambitieus is als ik en die mij als voorbeeld gebruikt voor de eigen medewerkers en klanten. De manier waarop ik werd vorig jaar bij Exact werd ontvangen na mijn overwinning in Barcelona was geweldig. Het doel voor dit seizoen is dat we nog een paar keer aanleiding geven voor zo’n feestje”, aldus Verstappen.

Vrijdag is voor de teams en de coureurs de laatste testdag in Barcelona. Het Formule 1-seizoen begint op 26 maart in Melbourne met de Grand Prix van Australië.