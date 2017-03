Verstappen grapt: 'Het was tijd om te stoppen'

,,Ach, ik vond het tijd om te stoppen”, lachte Verstappen (19). In februari, bij de presentatie van de nieuwe auto, stelde het team dat de 'ongeluksbolide' vooral pech voor anderen zou betekenen: "Unlucky for some", stelde men. Toen het voertuig in bocht 13 stilviel, kon Red Bull daar op Twitter echter wel om lachen.

Verstappen noteerde ’s ochtends zijn snelste tijd. 1.20,432. Het bleek de vierde tijd van de dag. De Nederlander kwam tijdens de ochtendsessie slechts tot 34 rondes, waarna de Renault-motor vervangen werd. Na ruim vier uur in de garage kende Verstappen toch nog een productieve middag. Hij kwam slechts een paar rondes tekort om – op soft- en medium-banden – een volledige race na te bootsen.

,,Het was geen slechte dag. Natuurlijk heb ik een paar keer moeten stoppen, maar ik heb bijna een hele race kunnen rijden. Dat voelde goed. We hebben veel informatie kunnen verzamelen. Daar draait het om. Wat de motorproblemen betreft ben ik er van overtuigd dat we dit kunnen oplossen. Richting Melbourne moet het goedkomen.”

De eerste Grand Prix in Australië vindt op 26 maart plaats. Verstappen komt ook vrijdag nog in actie tijdens de testdagen. Valtteri Bottas (Mercedes) noteerde woensdag de snelste tijd tot nu toe: 1.19,310.