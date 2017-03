Hamilton wijst Ferrari aan als favoriet

"Ik denk dat Ferrari favoriet is", tekent Motorsport.com op uit de mond van de coureur. "We mogen hen niet uit het oog verliezen, want op dit moment verrichten zij geweldig werk. Red Bull lijkt ook vrij goed te zijn. We zullen het de komende tijd zien. Maar het zal dicht bij elkaar liggen in de eerste race, dat staat wel vast."

Felipe Massa maakte in zijn Williams dinsdag indruk tijdens de testdag in Barcelona. Hamilton zou het mooi vinden als dat team zich kan mengen in de strijd om het Formule 1-kampioenschap. "Dat zou geweldig zijn. Williams heeft een serieuze dip gehad gedurende zoveel jaren. De afgelopen seizoenen zijn ze vrij sterk. Ik hoop echt dat ze bovenin mee kunnen draaien."