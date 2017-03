Verstappen na regentraining: 'Het ging niet verkeerd'

"Met het natte circuit was het een beetje anders allemaal", aldus Verstappen tegenover Verstappen.nl. "De baan was natuurlijk niet zoals eerder, omdat je met de regenbanden weinig grip hebt. Maar we hebben aardig kunnen testen”

De laatste dag van de eerste testweek in Barcelona begon op een kunstmatig natgemaakte baan. Dit om de nieuwe regenbanden en intermediates van Pirelli te testen.

Om 14:00 uur start de middagsessie. In de tussentijd is de baan weer onder water gezet.