Verstappen geniet van 'date' in Barcelona

Het was een geslaagde date, merkte hij lachend op. Liefst 89 ronden (ruim 414 kilometer) legden de twee samen af, zonder noemenswaardige problemen. "Ik had lang naar dit moment uitgekeken. Natuurlijk zag ik de afgelopen periode wel één en ander voorbijkomen in de fabriek, maar je bent toch benieuwd hoe het is om er daadwerkelijk in te rijden. Dat weet ik nu. We hebben genoeg rondjes kunnen doen, dus ik denk dat we als team tevreden mogen zijn."

Wel merkte hij nadrukkelijk de verschillen tussen de RB12, de bolide van afgelopen seizoen, en zijn nieuwe auto. Door de regelveranderingen zijn de wagens voorzien van grotere vleugels en bredere banden voor meer downforce en mechanische grip. De auto’s zijn daardoor aanzienlijk sneller geworden en met name in de bochten kunnen de G-krachten oplopen tot 5,5 G.

'Ook een stuk leuker'

Bocht drie in Barcelona, een lange rechtse doordraaier, gaf Max Verstappen gisteren in ieder geval een voorproefje van wat hij kan verwachten. Vorig jaar werd die bocht vol gas genomen met zo’n 240 kilometer per uur. Nu lag de snelheid al zo’n dertig kilometer hoger. "De auto gaat veel harder door de bochten. Dat is zwaarder voor je nek, je armen en je hele bovenlichaam. Dat voel je wel, maar die snelle bochten zijn ook meteen een stuk leuker."

Wel vereist de nieuwe auto de nodige aanpassing qua rijden. "Je moet bijvoorbeeld andere lijnen nemen en de banden zijn een stuk breder, dus dat betekent dat je minder ver over de kerbstones kunt", aldus Verstappen, die niet bang is dat het door alle veranderingen lastiger wordt om in te halen. Lachend: "Ik zal gewoon nóg wat sneller door de bochten moeten…"