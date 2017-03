'Die haaienvin is waardeloos'

"Ik vind die haaienvin niks", aldus Lammers voor de camera van Telesport. "Het haalt die mooie lijnen uit uit de auto. Het lijkt van de achterkant wel een IndyCar of een Dakar-auto. Ik vind het waardeloos en ik moet de eerste nog tegenkomen die het wel mooi vindt."

Lammers stelt dat het afwachten is wat Verstappen dit jaar kan doen in zijn Red Bull. De ambities zijn er, maar is de auto goed genoeg? "Als Max bij hét topteam zit met, met dé topauto, dan wordt hij wereldkampioen. Of dat dit jaar al zo is, daar zullen we nog even geduld voor moeten hebben."

Bekijk het hele gesprek met Jan Lammers in de video.