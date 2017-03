FOTO'S Max Verstappen in actie in Barcelona

De negentienjarige Verstappen stuurde in Barcelona even na 9.00 uur zijn auto het circuit op. Hij reed zijn eerste rondjes met een opzichtig hekwerk op zijn auto. Daarin waren tal van sensoren verwerkt die van alles meten en controleren. De ochtendsessie van de tweede testdag verliep daarna zonder problemen voor Verstappen, die 31 ronden aflegde. In de middag ging hij weer de baan op. De Limburger reed in totaal 89 ronden en noteerde tijdens de middagsessie 1.22,200 als beste rondetijd. Verstappen reed daarmee dinsdag de derde tijd.

Kimi Räikkönen ging op de tweede testdag van de Spaanse vierdaagse in zijn Ferrari het snelste rond: 1.20,960. Drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moest in zijn Mercedes 0,02 seconde op hem toegeven. Met zijn nieuwe Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die dinsdag de middagsessie voor zijn rekening nam, legde hij in totaal 168 ronden af. Räikkönen ging het circuit in zijn Ferrari 108 keer rond.

Daniel Ricciardo

Verstappen is donderdag in Barcelona voor de tweede keer aan de beurt. Woensdag komt de Australiër Daniel Ricciardo weer in actie namens Red Bull. Hij kwam maandag op de eerste testdag, mede door enkele technische problemen, tot slechts 50 ronden, met een snelste tijd van 1.22,926.