Verstappen: 'Gevoel meteen best goed'

De negentienjarige Verstappen stuurde in Barcelona even na 9.00 uur zijn auto het circuit op. Hij reed zijn eerste rondjes met een opzichtig hekwerk op zijn auto. Daarin waren tal van sensoren verwerkt die van alles meten en controleren. De ochtendsessie van de tweede testdag verliep daarna zonder problemen voor Verstappen, die 31 ronden aflegde.

“Het gevoel was meteen best goed", liet Verstappen tegenover Verstappen.nl weten. "Nu wil ik nog wat meer ronden af leggen in de middagsessie, voornamelijk long-runs."

Circuit de Catalunya

De Limburger reed op het Circuit de Catalunya 31 ronden en noteerde 1.23,212 als beste rondetijd. Dat was de vijfde tijd. Lewis Hamilton reed verreweg de meeste ronden in zijn Mercedes en hij was ook de snelste, al gebruikte de drievoudig wereldkampioen wel als enige de snelle 'supersoft' banden. Zijn snelste van 66 ronden ging in 1.20,963. De Fin Kimi Räikkönen voltooide 47 rondjes in zijn Ferrari en zette de tweede tijd neer (1.22,831). Ook de Fransman Esteban Ocon (Force India) en de Deen Kevin Magnussen (Haas) waren sneller dan Verstappen.

Lance Stroll

De Canadees Lance Stroll stapte voor het eerst in de Williams. De achttienjarige debutant maakte een stuurfout en landde naast het asfalt in het grind. Hij beschadigde daarbij klaarblijkelijk zijn auto, want na twaalf rondjes hield hij het voor gezien.

Vanmiddag komt Verstappen weer de baan op.