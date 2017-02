Sauber lijft Colombiaanse Calderon in

De Zwitserse renstal Sauber heeft de 23-jarige Calderon opgenomen in zijn opleidingsteam. Ze maakt dit seizoen deel uit als volwaardig lid van het Formule 1-team, al zal ze niet plaatsnemen in de racebolide. Wel rijdt ze voor Sauber in de talentklasse GP3.

Vrouwen in de Formule 1 zijn schaars. De laatste die actief was in de koningsklasse was de Britse Susie Wolff. Zij reed in 2014 twee keer een vrije training voor een grand prix en was daarmee de eerste vrouw na 22 jaar met een officieel optreden in de Formule 1.

De Italiaanse Lella Lombardi nam tussen 1975 en 1976 daadwerkelijk deel aan Formule 1-races. Ze reed twaalf grands prix, met de zesde plaats in Spanje als hoogste klassering.