Meningen verdeeld over nieuwe bolide Red Bull

De Limburger toonde zich enthousiast over de looks van de RB13. "Ik had natuurlijk wel al tekeningen en animaties gezien, maar nog niet het complete plaatje. Ik heb veel negatieve commentaren gehoord en gelezen over de haaienvin, maar ik vind het er eigenlijk wel mooi uitzien. Het maakt de auto in mijn ogen nog agressiever.”

Zijn mening werd niet gedeeld door zijn eigen teambaas. "De 2017-auto’s zien er fantastisch uit, met uitzondering van die haaienvinnen”, stelde Christian Horner. Het onderwerp kwam afgelopen seizoen al aan de orde in een vergadering van de zogenoemde Strategy Group.

"Daarin werd alle teams gevraagd om de haaienvin, die slechts marginale tijdswinst oplevert, te verwijderen om esthetische redenen. Dat voorstel werd door een meerderheid verworpen. Hopelijk kunnen we het in een later stadium alsnog indienen. Het is verkeerd om de esthetische aspecten van een auto te negeren.”