'Met Max weer wat stappen maken'

Daniel Ricciardo reed op het circuit van Barcelona ondanks enkele technische problemen 48 rondes. De Australiër kwam tot de vijfde tijd.

"Het ging vandaag oké. Ik had het gevoel dat ik redelijk rap mijn snelheid weer te pakken had", stelde Ricciardo. "De ochtendsessie verliep niet bepaald vlekkeloos en pas tijdens de laatste twee uur konden we echt testen, maar het was fijn dat we positief konden afsluiten.”

Ricciardo zag Mercedes-coureur Lewis Hamilton de snelste tijd neerzetten. De Brit was ongeveer anderhalve seconde sneller dan Ricciardo.

“Er valt nog veel meer uit de auto halen. De tijd van Hamilton was al sneller dan de pole-tijd van vorig jaar, maar de auto's kunnen echt nog een stuk rapper. Hopelijk kunnen we morgen met Max in de wagen weer wat stappen maken.” Verstappen krijgt dinsdag de kans om de nieuwe, 'sexy' RB13 te testen.

Hoofdengineer Guillaume Rocquelin baalde van het slechte begin van de dag, maar verliet het circuit aan het einde van de middag toch met een lach.

"We hebben vanmorgen veel tijd verloren. Dat was natuurlijk frustrerend, maar we hebben de problemen kunnen oplossen en als het goed is kunnen we morgen gewoon weer de baan op. Wat we van Daniel zagen tijdens zijn 48 ronden was bemoedigend."