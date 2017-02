Catsburg met Volvo voor WTCC-titel

In het nieuwe CYAN Motorsport Center werden de Zweed Thed Björk, de Argentijn Nestor Girolami en de Nederlander Nick Catsburg voorgesteld als de coureurs die niets anders voor ogen hebben staan dan het behalen van de mondiale toerwagentitel.

Aanwinst

“Ik ben blij en trots dat Volvo mij deze kans heeft gegeven nadat ik pas anderhalf jaar in het WTCC zit”, bekende de 29-jarige Catsburg uit Voorthuizen, die vorig jaar bij het Lada-fabrieksteam heeft aangetoond een aanwinst voor het WTCC te zijn. Hij bezorgde het Russische team de thuiszege op de Moscow Speedway. "Nicky was een van de best presterende rijders”, roemde WTCC-promotor François Ribeiro hem.

Nadat Lada besloot het WTCC als fabrieksteam de rug toe te keren, stond de vrijgekomen Catsburg meteen in de belangstelling van Polestar Cyan Racing dat het WTCC-project namens Volvo uitvoert. Vorig jaar werd als een leerjaar beschouwd, hoewel Björk (36) in de S60 Polestar TC1 met 1600cc turbomotor zegevierde in China. Girolami (27) imponeerde bij zijn eenmalige instap bij Volvo met een vierde plaats in Japan.

Geen probleem

"Ik heb al twee keer met de wagen kunnen testen en dat verliep positief. De auto voelt goed aan, zeker als upgrade ten opzichte van de Lada. Ik heb vorig jaar al kunnen merken dat de wagen op het einde van het seizoen competitief was. Die lijn willen we doorzetten en voor het kampioenschap gaan. De basis is goed en bij het team voel ik me al helemaal thuis”, vertelde Catsburg, die dit seizoen ook voor de BMW-fabriek aan de enduranceraces zal meedoen. “Daar werd geen probleem van gemaakt en ik vind de combinatie van sprint- en langeafstandsraces heel gaaf.”