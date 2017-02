Klaar voor het echte werk

Vanaf vanochtend negen uur zullen Daniel Ricciardo en Max Verstappen voor het eerst met de wagen op het echte asfalt in actie komen. Dat gebeurt tijdens de eerste pre-seasontest in Barcelona, de baan waar de Limburger afgelopen jaar zijn eerste GP-zege behaalde.

„Ik vind de auto’s er een stuk beter uitzien dan ze de afgelopen drie jaar hebben gedaan”, reageerde Max Verstappen op het nieuwe uiterlijk van de Red Bulls, die hij onder andere ’sexy, agressief en cool’ noemde. „Hopelijk is hij net zo snel als dat hij cool is.”

De verwachtingen rond Red Bull voor komend seizoen zijn uiterst hooggespannen. De Oostenrijkse renstal komt traditioneel goed voor de dag zodra er door nieuwe aerodynamische reglementen een totaal andere auto gebouwd moet worden. Dat is een kunstje dat meesterontwerper Adrian Newey als geen ander beheerst.

Doeltreffend

Net als de wagens van de meeste andere renstallen is ook de RB13 voorzien van kleine sidepods en een grote haaienvin, volgens velen esthetisch afgrijselijk, maar wel doeltreffend. Het meest opvallend is wellicht de open neus aan de voorzijde.

Newey staat er tevens om bekend dat hij de wagen tot en met het allerlaatste moment doorontwikkelt en altijd iets achter de hand houdt om de concurrentie niet te vroeg te wijs te maken. De auto waarmee Ricciardo vandaag en Verstappen morgen over Circuit de Catalunya zal rijden zal dan ook afwijken van de wagen die op 26 maart in Melbourne op de startgrid staat.

Qua chassis is men er bij Red Bull van overtuigd dat men na enkele jaren eindelijk weer de strijd aankan met het oppermachtige Mercedes, dat haar nieuwe wagen (zonder haaienvin) donderdag al lanceerde. Cruciaal is echter of motorleverancier Renault een stap heeft kunnen maken ten opzichte van de concurrentie. Afgelopen seizoen kwam men – naar schatting – zo’n veertig pk tekort.

Gloednieuwe motor

Teambaas Christian Horner toont zich echter uitermate optimistisch over de V6-turbo hybridemotor van Renault. „Het is een gloednieuwe motor volgens een totaal andere filosofie. Ze hebben bij Renault een geweldige winter gehad. We hopen op een stap voorwaarts en als dat het geval is, kunnen we het Mercedes en Ferrari moeilijk maken. Als deze lijn zich voortzet, verkeren we hopelijk over twaalf maanden in een situatie die overeenkomt met het V8-tijdperk: binnen een paar procent van de beste motor”, zei Horner eerder.

Overigens bevestigde de Brit bij diezelfde gelegenheid dat Red Bull van Renault hetzelfde materiaal krijgt als haar eigen fabrieksteam. „Die garantie hebben wij gekregen. Het team van Renault bevindt zich nog in een opbouwfase. Wij zijn voor hun een mooi referentiepunt.”

Kilometers maken

Max Verstappen (19) kijkt vooral uit naar zijn eerste meters op het asfalt, na de afgelopen periode vooral veel in het krachthonk en de simulator gezeten te hebben. De eerste testdagen gaan echter niet om laptimes, benadrukt hij. „Het is vooral belangrijk veel kilometers te maken om terug te komen in het ritme en om dingen op de auto en afstellingen uit te proberen.”