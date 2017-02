Verstappen klaar voor G-krachten

Destijds werd bocht drie, een lange rechtse doordraaier, vol gas genomen met zo’n 240 kilometer per uur. De nieuwere, snellere auto’s van dit seizoen zullen diezelfde bocht naar verwachting nemen met zo’n 275 kilometer per uur, hetgeen zorgt voor 5.5 G-kracht.

Het snelste rondje in de F1-geschiedenis staat op naam van Juan-Pablo Montoya met een gemiddelde snelheid van 262,24 kilometer per uur (Monza, 2004). Ook dat record zou dit seizoen met de nieuwe, snellere bolides weleens kunnen sneuvelen.

Gevaarlijke situaties

Alle voorspellingen zorgen links en rechts ook voor gefronste wenkbrauwen. Zo zouden de nieuwe eigenschappen van de auto’s voor minder inhaalacties op de baan zorgen. Bovendien is de vrees dat dergelijke zware belastingen, zeker aan het einde van een race als ook de vermoeidheid een rol speelt, voor gevaarlijke situaties zorgen.

'Het is zoals het is'

Max Verstappen reageert luchtig op alle kanttekeningen. „Het is zoals het is. We zullen het snel genoeg weten hoe het is, maar ik verwacht dat het allemaal wel zal meevallen. Maar fysieke fitheid is cruciaal, dat zeker.”

Vele tientallen uren bracht hij de afgelopen periode door in de simulator in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes om te wennen aan de RB-13. „Je krijgt dan wel een goed gevoel over de auto, maar een van de dingen die je niet kunt simuleren zijn de G-krachten. Dus daar zal ik nog even geduld voor moeten hebben. Maar om eerlijk te zijn ben ik vooral benieuwd hoe snel de wagen is op het circuit. Daar gaat het uiteindelijk om.”