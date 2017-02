Verstappen staat te trappelen

"Ik ben al sinds het begin van het jaar druk aan het trainen om mezelf in topvorm te krijgen", vertelt de 19-jarige Nederlander op de website van zijn werkgever. "Nu is het wachten totdat de auto er staat en dan kunnen we de baan weer op. Ik kijk ernaar uit." De bolide van Verstappen wordt 26 februari gepresenteerd.

In de simulator voelt RB13, de nieuwe bolide van Red Bull, in ieder geval goed aan, laat Verstappen weten. "De snelheid in de bochten is behoorlijk indrukwekkend. Natuurlijk wil ik de auto in het echt meemaken. Dat moment is niet meer ver weg. Ik kan niet wachten om te beginnen, om iedereen weer te zien, om te trainen en uiteindelijk te gaan racen."