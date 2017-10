Verstappen zorgt voor verandering

Sportief directeur Ross Brawn van rechtenhouder Liberty Media vindt dat de stewards van de internationale autosportbond FIA adequater en consistenter moeten gaan werken.

Max Verstappen: "Ik heb die steward een idioot genoemd en dat neem ik niet terug."

"Ik geloof dat wanneer de stofwolken zijn opgetrokken het goed is om dit geval met alle relevante partijen, de FIA en de teams, nog eens rustig te bespreken", aldus Brawn is zijn nieuwsbrief, die hij altijd na een Grand Prix rondstuurt, doelend op de spraakmakende inhaalactie van Verstappen op Kimi Räikkönen.

"In alle sporten wordt technologie steeds belangrijker voor scheidsrechters. Zelfs in het voetbal wordt tegenwoordig gewerkt met video-arbiters. In de Formule 1 hebben we al exceptionele videotechnologie, maar ik denk dat we moeten kijken naar manieren waarop die beelden voor meer nauwkeurigheid en consistentie in de beslissingen zorgen."

