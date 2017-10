Mercedes komt in actie voor Verstappen

"Dit is de slechtste beslissing die ik ooit heb gezien", aldus de Oostenrijker, die als Mercedes-adviseur eigenlijk feest had moeten vieren, omdat Die Silberpfeile mede door de zege van Lewis Hamilton de constructeurstitel in de wacht sleepte.

Bronvermelding EPA Redacteur Mercedes-adviseur Niki Lauda neemt het op voor Max Verstappen.

"Verstappen deed helemaal niets verkeerd. We hebben het wel over coureurs, hè. Racers. Het is belachelijk. Je maakt de sport kapot met dit soort beslissingen."

Lauda heeft zelfs besloten om persoonlijk in actie te komen. "Bij de volgende strategy meeting met de FIA gaan we dit benoemen. Dit kan gewoon niet. Deze bemoeienis gaat te ver. Het was een normale inhaalactie."

Een schrale troost voor Verstappen was het feit dat hij voor de derde keer dit seizoen tot coureur van de dag werd verkozen door de fans. De Nederlandse Red Bull-coreur startte op het Circuit of The Americas in Texas als zestiende, maar reed onderweg 'gewoon' even aan de leiding en finishte uiteindelijk als derde. Door zijn tijdstraf werd hij uiteindelijk als vierde geklasseerd.

