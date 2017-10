Räikkönen wast handen in onschuld

"Ik heb de actie natuurlijk niet gezien, dus ik weet niet waar Max precies reed", stelde de Kimi Räikkönen voor de camera van Ziggo Sport.

"Of nou ja, dat wist ik wel tijdens het racen, maar ik heb de actie nog niet teruggezien. Ik weet ook niet wat er nou precies gebeurd is. Mij werd alleen maar verteld na de race om me richting het podium te begeven."

De Fin maakte bovendien een opvallende indruk door met zijn zonnebril op de huldiging bij te wonen - iets wat enorm ongebruikelijk is onder Formule 1-coureurs.